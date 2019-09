Aos 61 anos, Hollerich passa a ser o primeiro luxemburguês a fazer parte do Colégio Cardinalício, podendo escolher o próximo Papa ou mesmo ser eleito para Sumo Pontífice.

Luxemburgo 2 min.

Jean-Claude Hollerich está em Portugal, onde soube da nomeação para cardeal

Henrique DE BURGO Aos 61 anos, Hollerich passa a ser o primeiro luxemburguês a fazer parte do Colégio Cardinalício, podendo escolher o próximo Papa ou mesmo ser eleito para Sumo Pontífice.

O arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, recebeu a notícia da sua nomeação como cardeal em Portugal, onde está a passar férias.

Numa primeira reação, ao site da Igreja Católica www.cathol.lu, Hollerich declara-se "surpreso" com a nomeação e "feliz por toda a Igreja luxemburguesa".

"De férias em Portugal”, o chefe da Igreja católica luxemburguesa recebeu "uma série de mensagens de felicitações" depois do anúncio feito no domingo pelo Papa Francisco, refere o site da Igreja Católica luxemburguesa.

Arcebispo do Luxemburgo diz que "dançar é rezar três vezes" Mais de dez mil pessoas participaram este ano na procissão dançante, esta terça-feira em Echternach.

Entre as inúmeras mensagens está a do chefe de Estado. Num telegrama enviado ao arcebispo, o Grão-Duque Henri e a Grã-Duquesa Maria Teresa afirmam ter recebido a notícia com "grande emoção".

Os soberanos sublinham que esta nomeação "honra as qualidades espirituais e morais" do arcebispo, representando "uma homenagem à sua ação" e "um reconhecimento único para a Igreja católica do Luxemburgo".



Jean-Claude Hollerich vai ser oficialmente nomeado cardeal, pelo papa Francisco, no consistório marcado para 5 de outubro. Foto: Comece

O primeiro luxemburguês no Colégio Cardinalício

Aos 61 anos, Jean-Claude Hollerich passa a ser o primeiro luxemburguês a fazer parte do Colégio Cardinalício, podendo escolher o próximo Papa ou mesmo ser eleito para Sumo Pontífice.

Arcebispo Jean-Claude Hollerich preocupado com totalitarismo e populismo O arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich está preocupado com o totalitarismo e populismo que ameaçam a Europa.

O arcebispo do Luxemburgo, que acumula o cargo de presidente da Comissão das Conferências Episcopais da Comunidade Europeia, é um dos 13 nomes que vão ser oficialmente nomeados cardeais, no próximo dia 5 de outubro.

Ainda citado pelo site cathol.lu e sobre as futuras prioridades no novo cargo, o arcebispo do Luxemburgo aponta a "Europa, a crise dos refugiados e a proteção do clima".

Jean-Claude Hollerich foi ordenado em 1990. Foto: Arquivo LW

Entre Luxemburgo e Japão

Jean-Claude Hollerich nasceu a 9 de agosto de 1958 em Differdange, mas passou a sua infância em Vianden.

Depois de estudos secundários na Escola Apostólica de Clairefontaine e no Liceu Clássico de Diekirch, iniciou a sua formação sacerdotal na Universidade Gregoriana de Roma.

Entrou na Companhia de Jesus em 1981, ano em que começou o seu noviciado em Namur (Bélgica). Em 1985 parte para o Japão, onde estuda a língua e a cultura nipónicas, e Teologia na "Sophia University", em Tóquio.

A sua ordenação dá-se em 1990. Em 2002, fez os seus votos definitivos na Igreja Santo Inácio de Tóquio e integrou a província jesuíta do Japão.

Entre 2008 e 2012 desempenha o cargo de vice-reitor da "Sophia University" e nesse último ano regressa ao Grão-Ducado para suceder o arcebispo Fernand Franck.