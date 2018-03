O arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, vai presidir à Comissão dos Episcopados Católicos da União Europeia nos próximos cinco anos, informou o organismo à Agência ECCLESIA.

Jean-Claude Hollerich eleito presidente da comissão dos episcopados católicos da UE

Arcebispo do Luxemburgo lidera instituição nos próximos cinco anos

Jean-Claude Hollerich foi eleito na quinta-feira, em Bruxelas, para suceder ao cardeal alemão Reinhard Marx.



Após a escolha e citado pela Agência ECCLESIA, o arcebispo do Luxemburgo mostrou-se “pronto a trabalhar com todas as pessoas de boa vontade empenhadas no respeito e na proteção da dignidade humana”.



O novo presidente sublinhou ainda a intenção de prosseguir o diálogo com as instituições europeias.



“Os cristãos não são um grupo de interesse que fala a favor das religiões”, disse o novo presidente, “mas cidadãos europeus que lutam pela construção da Europa, casa comum”.



Durante a reunião plenária, foram eleitos também quatro vice-presidentes: Noel Treanor (Irlanda), Mariano Crociata (Itália), Jan Vokal (República Checa) e Franz-Josef Overbeck (Alemanha).



A Comissão dos Episcopados Católicos da UE (COMECE) é composta por bispos delegados das Conferências Episcopais dos 28 países membros da União Europeia.