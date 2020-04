O Luxemburgo foi o primeiro país a receber parte destes migrantes: 12 menores não acompanhados, que chegaram na quarta-feira.

Jean-Claude Hollerich defende acolhimento de mais refugiados que estão nas ilhas gregas

O arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, pede aos governantes europeus mais generosidade no acolhimento dos requerentes de asilo que estão nas ilhas gregas. Citado pelo jornal Vatican News, na qualidade de presidente da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia (Comece), o cardeal luxemburguês defende o acolhimento por parte dos países europeus como forma de minimizar o risco de infeção por coronavírus nos campos de refugiados, "onde as pessoas não têm sequer acesso a medicamentos".

O centro de acolhimento de Moira, na ilha grega de Lesbos, foi construído para albergar três mil pessoas, mas atualmente conta com 20 mil pessoas. Um exemplo de uma situação "dramática", na opinião de Jean-Claude Hollerich. Tendo em conta as consequências devastadoras que esta pandemia poderia ter nestes campos de refugiados, o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças advertiu que as pessoas mais indefensas, incluindo os migrantes indocumentados, precisam de apoio adicional. Como resposta, o Luxemburgo foi o primeiro país a receber parte destes migrantes: 12 menores não acompanhados, que chegaram na quarta-feira. Outros 50 chegaram ontem à Alemanha. Mas para Jean-Claude Hollerich, os países devem ser mais solidários nesta altura de pandemia, respeitando as obrigações jurídicas internacionais dos requerentes de asilo e das suas famílias.



