O ministro dos Negócios Estrangeiros já tinha sido internado na segunda-feira, infetado com o vírus da gripe A.

Jean Asselborn voltou a ser hospitalizado

Após ter estado internado no início da semana, Jean Asselborn voltou ao hospital na tarde desta sexta-feira depois de sofrer um "pequeno revés" na evolução do seu estado clínico, como explicado numa mensagem publicada no Facebook.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros está a ser tratado com antibióticos que são administrados por via intravenosa, por isso é provável que fique internado no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) durante alguns dias, explicou.

Jean Asselborn dá notícias a partir do hospital O chefe da diplomacia luxemburguesa escreveu "que vai fazer o seu possível para estar em forma daqui alguns dias".

Asselborn referiu, também, que espera estar em condições de comparecer na sessão Câmara dos Deputados na quarta-feira, 8 de março, para o debate de um projeto de lei.

Segundo o Virgule, trata-se do projeto de lei 7954, que incide sobre a livre circulação de pessoas e imigração e que prevê alterações às regras de expulsão de pessoas que vivem ilegalmente no Luxemburgo.

O chefe da diplomacia luxemburguesa, de 73 anos, foi hospitalizado na segunda-feira devido a uma infeção causada pelo vírus da gripe A e está agora a ser submetido a um "tratamento intensivo" com vista à recuperação.

