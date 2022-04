Ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês garantiu ainda apoiar todos os esforços em andamento e, "em particular, o trabalho do Tribunal Penal Internacional".

Guerra na Ucrânia

Jean Asselborn volta a condenar atrocidades cometidas pelos militares russos

Henrique DE BURGO Ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês garantiu ainda apoiar todos os esforços em andamento e, "em particular, o trabalho do Tribunal Penal Internacional".

O ministro dos Negócios Estrangeiros e Europeus, Jean Asselborn, voltou a condenar esta segunda-feira os crimes cometidos pelas forças russas na Ucrânia. Segundo a procuradora-geral da Ucrânia, Iryna Venediktova, mais de 1.200 corpos foram descobertos só na região de Kiev. A cidade de Bucha, a noroeste da capital, tornou-se um símbolo das atrocidades da guerra na Ucrânia.

"Diante das atrocidades cometidas pelo exército russo, é importante responsabilizar os autores de violações do direito internacional humanitário", disse Asselborn durante a reunião do conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), no Luxemburgo.

Jean Asselborn garantiu ainda apoiar todos os esforços em andamento e, "em particular, o trabalho do Tribunal Penal Internacional".

O encontro, de ontem, dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE no Luxemburgo serviu para discutir sobretudo a situação militar e humanitária na Ucrânia, a coordenação diplomática, as negociações para um cessar-fogo e o novo pacto de sanções à Rússia e Bielorrússia, este último amigo do regime de Moscovo.

Um possível embargo total ao petróleo russo estava também em cima da mesa, mas para já continua apenas a ser uma hipótese. No encontro liderado pelo chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, este afirmou que "cortar o petróleo não vai diminuir a a capacidade militar das tropas na batalha do Donbass, que é agora a principal preocupação".

SWIFT retirado à Bielorrússia e mais 160 russos na lista negra da UE No total, a UE passa a ter 862 indivíduos e 53 entidades alvo de sanções. As medidas vão desde o congelamento de bens ao impedimento de transações e depósitos em bancos europeus. E incluem a Bielorrússia de Lukashenko.

Os Estados-membros da UE anunciaram ainda mais 1,5 milhões de euros de ajuda à Ucrânia ao abrigo do Fundo Europeu para a Paz. Este instrumento é utilizado para financiar entregas de equipamento militar à Ucrânia.

Sobre o apoio do Luxemburgo à Ucrânia, Jean Asselborn lembrou que "o Luxemburgo já acolheu mais de 4.600 refugiados", fez contribuições humanitárias de quase 3 milhões de euros, forneceu equipamentos de comunicação via satélite, equipamentos médicos e armas de defesa.



