Jean Asselborn vacinado no fim de semana contra a covid-19

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, foi vacinado no sábado passado contra a covid-19, no centro de vacinação em Limpertsberg, na capital. Numa publicação na rede social Facebook, Asselborn saudou o trabalho de todos os profissionais de saúde do centro, que o receberam "com muita dedicação".

Na mesma mensagem, o político do partido socialista encoraja as pessoas a aderirem à vacina contra a covid-19, sublinhando que ele não sofreu qualquer efeito secundário.

Um dia após ter sido inoculado, o ministro dos Negócios Estrangeiros aproveitou o bom tempo para pedalar 82 quilómetros de bicicleta, uma das suas atividades preferidas . Jean Asselborn, que festeja 72 anos em abril, enquadra-se na fase 3 do plano de vacinação do Grão-Ducado, que abrange a faixa etária dos 70 aos 74 anos, para a qual já começaram a ser enviados convites.

