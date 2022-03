"Se recebermos pessoas sem estarmos preparados e nos encontrarmos sobrecarregados, isso não fará nenhum favor a ninguém", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Guerra na Ucrânia

Jean Asselborn quer travar iniciativas privadas de ajuda à Ucrânia

Com a guerra sem fim à vista, centenas de refugiados ucranianos estão a caminho do Luxemburgo. A situação está a tornar-se complicada de gerir e, por isso, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, lançou um apelo na sexta-feira para parar com as iniciativas privadas de grande escala.

Ao microfone da rádio RTL, Asselborn disse que "tendo em conta o afluxo contínuo de pessoas que fogem da guerra na Ucrânia, as estruturas de alojamento de emergência já existentes estão a encher-se muito rapidamente no Luxemburgo".

"Se recebermos pessoas sem estarmos preparados e nos encontrarmos sobrecarregados, isso não fará nenhum favor a ninguém", acrescentou.

"É de louvar a solidariedade dos portugueses no Luxemburgo para com os ucranianos" A Associação Amigos Emigrantes no Luxemburgo está a recolher bens e roupa para entregar aos refugiados acolhidos pelas famílias no Luxemburgo. O presidente Amândio Matos elogia o apoio luso que está a "superar todas as expetativas".

O ministro pediu para que os cidadãos do Grão-Ducado "não utilizem os próprios meios para viajar para as fronteiras da Ucrânia para trazer de volta os refugiados", a menos que tenham providenciado alojamento a médio prazo também.

De acordo com o Gabinete Nacional de Acolhimento, cerca de 700 pessoas estão atualmente alojadas nas instalações preparadas para o efeito, mas são esperadas mais.





