Jean Asselborn participa no fórum sobre conflitos no Médio Oriente

Governantes e outras personalidades do mundo da política e da defesa vão discutir as questões mais prementes da agenda internacional, incluindo desenvolvimentos recentes na Síria, na Turquia, e no Iémen.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, é um dos participantes do fórum de resolução sobre os conflitos no Médio Oriente (Fórum Sir Bani Yas), a ter lugar entre hoje e sábado, nos Emirados Árabes Unidos.

Ministros dos Negócios estrangeiros de vários Estados-membros da União Europeia, da Liga Árabe e do Conselho de Cooperação do Golfo, mas também personalidades do mundo da política e da defesa, vão discutir as questões mais prementes da agenda internacional, incluindo desenvolvimentos recentes na Síria, na Turquia, e no Iémen.

À margem do fórum, Jean Asselborn vai ter um encontro, em Abu Dhabi, com o diretor geral da Academia Diplomática dos Emirados, Bernardino Leon, e partilhar a sua experiência como ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo junto dos jovens diplomatas desta academia.

HB