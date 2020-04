Através de videoconferência, os ministros vão discutir as medidas e ações adotadas na crise do coronavírus a nível europeu e nacional.

Jean Asselborn participa em conselho europeu sobre a covid-19

Henrique DE BURGO Através de videoconferência, os ministros vão discutir as medidas e ações adotadas na crise do coronavírus a nível europeu e nacional.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, participa hoje no conselho europeu que vai discutir a resposta da União Europeia (UE) à crise pandémica de covid-19.

Na reunião, através de videoconferência, os ministros vão discutir as medidas e ações que foram tomadas até agora a nível europeu e nacional. Os chefes de diplomacia dos Estados-membros vão ainda trocar pontos de vista sobre os efeitos das diferentes medidas nos direitos fundamentais e no Estado de direito na UE.

Covid-19. Jean Asselborn vê “luz ao fundo do túnel” se restrições forem respeitadas O ministro dos Negócios Estrangeiros disse esperar que as fronteiras da Alemanha com o Luxemburgo reabram em breve.

Jean Asselborn participa depois em mais uma reunião, por videoconferência, que vai abordar outras questões da atualidade internacional, como a situação na Líbia, no Afeganistão e as perfurações anunciadas pela Turquia em águas territoriais do Chipre



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.