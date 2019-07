O ministro quer testar "o seu estado físico e psicológico" neste seu "mini Tour de France"

Jean Asselborn parte em viagem solitária de bicicleta

Paula SANTOS FERREIRA O ministro quer testar "o seu estado físico e psicológico" neste seu "mini Tour de France"

Nem o acidente grave que sofreu em junho que o obrigou a uma hospitalização, o fez recuar na sua tradicional ‘mini Volta a França’. Aos 70 anos, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, partiu ontem para mais uma aventura na sua bicicleta por terras gaulesas até ao Mont Ventoux”.

Partiu “com um certo nervosismo, mas também com curiosidade” sobre o seu “estado físico e psicológico”, pois “a bicicleta é como um espelho” sobre cada ciclista, como escreve na mensagem que colocou na sua página do Facebook antes da partida, onde colocou também uma foto com a sua bicicleta (a foto de abertura) antes da partida.

Este ano, o chefe da diplomacia luxemburguesa escolheu um percurso mais difícil, com "dificuldades acrescidas" onde "as ciclovias são raras”. Este governante confessa-se ansioso para ver, nos próximos dias, se consegue dominar "os riscos" do percurso que escolheu para este ano.

Logo no primeiro dia, o de hoje, o também ministro da Imigração tem contra ele fatores climatéricos: “espero que as tempestades anunciadas mostrem misericórdia para com um ciclista solitário”.

Esta noite, depois de um dia a pedalar, Jean Asselborn pretende chegar a Troyes onde deverá relatar o primeiro dia desta aventura no Facebook como promete fazê-lo durante toda a viagem. “Vou compartilhar as vivências de cada dia convosco, enquanto me esforço para não me perder demais nos meandros de uma linguagem demasiado impregnada de subjetividade. E mesmo depois do esforço físico, respeitar as regras básicas da gramática francesa”.

Este ano, o seu pequeno tour de France “parte de Champagne em direção a Vaucluse passando por Aube, Yonne, Nièvre, Allier, Puy-De-Dôme, Haute-Loire, Lozère, Gard e Vaucluse. Para terminar nas encontras do gigante sagrado da Provence”, conta Jean Asselbon que desde 2015 tem todos os anos realizado uma viagem de bicicleta, sozinho, por França.