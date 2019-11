As relações comerciais entre a UE e os seus parceiros vai dominar este encontro.

Jean Asselborn no conselho europeu dos Negócios Estrangeiros

A reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC) é um dos temas dominantes do Conselho dos Negócios Estrangeiros e de Comércio da União Europeia (UE), desta quinta-feira, particularmente no contexto do iminente bloqueio do seu órgão de recurso.

O Luxemburgo faz-se representar pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn.

Os ministros também discutem a evolução recente das relações comerciais entre a UE e os estados Unidos e a implementação de acordos de livre comércio.

A comissão apresenta os resultados do inquérito Eurobarómetro de 2019 sobre o comércio internacional, numa reunião onde também se discute informalmente as relações comerciais com a China e a evolução de outras negociações comerciais bilaterais.

