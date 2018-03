O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, inaugura oficialmente hoje em Brasília a embaixada do Grão-Ducado no Brasil.

Jean Asselborn inaugura embaixada luxemburguesa no Brasil

José Henrique De Burgo Mendes

O Luxemburgo era até agora o único país da União Europeia sem embaixada no Brasil. Carlo Krieger, antigo diretor dos assuntos jurídicos no Ministério dos Negócios Estrangeiros, vai ser a partir de hoje o primeiro embaixador do Luxemburgo residente no Brasil, sucedendo a Jean Olinger, que exercia este cargo a partir do Luxemburgo.



"A decisão de abrir uma embaixada no Brasil, a primeira na América do Sul, testemunha a vontade luxemburguesa de garantir uma presença mais visível e operacional do Grão-Ducado em particular no Brasil e, de maneira mais geral, reforçar as relações político-diplomáticas, económicas e culturais com o continente sul-americano", refere o ministro em comunicado.



Carlo Krieger é o primeiro embaixador do Luxemburgo residente no Brasil. Foto: Bodo Bost

A inauguração vai ter lugar na presença das autoridades brasileiras, membros do corpo diplomático, representantes de empresas luxemburguesas no Brasil e descendentes de imigrantes luxemburgueses.



O Luxemburgo conta com quatro consulados honorários no Brasil: Rio de Janeiro, São paulo, Porto Alegre e Belo horizonte.



À margem desta visita, Jean Asselborn vai ser recebido pelo vice-ministro brasileiro dos Negócios Estrangeiros, Marcos Galvão, e pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.