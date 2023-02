A agenda do ministro está cancelada para os "próximos dias".

Jean Asselborn hospitalizado devido a gripe A

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, está hospitalizado devido a uma infeção com vírus da gripe A.

Asselborn deu entrada no hospital na noite de domingo para segunda-feira, devido a uma gripe A, segundo um comunicado do Governo.

O chefe da diplomacia luxemburguesa, de 73 anos, está internado no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL).

Toda a agenda do ministro, que tem também as pastas do Asilo, da Imigração e dos Assuntos Europeus, está cancelada para os "próximos dias".



