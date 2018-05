Jean Asselborn faz hoje visita de trabalho a Cabo Verde

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, encontra-se hoje em visita de trabalho a Cabo Verde. Esta é a primeira vez que Asselborn vai a Cabo Verde enquanto ministro, e apenas por um dia, para abordar as relações bilaterais entre os dois países.

Henrique DE BURGO As relações bilaterais entre Luxemburgo e Cabo Verde e a Parceria Especial com a UE marcam esta visita.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, encontra-se hoje em visita de trabalho a Cabo Verde. Esta é a primeira vez que Asselborn vai a Cabo Verde enquanto ministro, e apenas por um dia, para abordar as relações bilaterais entre os dois países. Mas, afinal, a viagem poderá também servir para preparar uma possível visita do Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, ao Luxemburgo.

“Vai ser, sem dúvida, abordado. Não é o objetivo exclusivo desta visita, mas isso será falado”, revelou o assessor do ministro Jean Asselborn, Thomas Barbancey, depois de questionado pelo Contacto.

A audiência com o Presidente Jorge Carlos Fonseca é precisamente o primeiro ponto da agenda desta vista, que terá seguimento com duas reuniões de trabalho e um encontro com o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos.

Na primeira reunião de trabalho, Jean Asselborn vai ser recebido pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva e, na segunda, pelo seu homólogo cabo-verdiano, Luís Filipe Tavares.



Jean Asselborn. Foto: Anouk Antony

A cooperação bilateral entre os dois países e as questões internacionais, como a parceria especial Cabo Verde–União Europeia, vão estar em cima da mesa. “Vão ser passados em revista os acordos de cooperação bilateral entre os dois países e o andamento dos trabalhos. Mas esta é uma visita mais política, que vai além da cooperação, porque vão ser abordadas questões internacionais, como a parceria especial Cabo Verde–União Europeia, os grandes dossiers que marcam a atualidade internacional, como o que se passa na Síria, assuntos ligados à ONU e ainda dossiers do bloco regional africano da CEDEAO [Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental”, refere Barbancey.



As reuniões de trabalho vão ainda servir para avalir as oportunidades de negócios para empresários luxemburgueses em Cabo Verde e a assinatura do acordo de cooperação militar entre Luxemburgo, Portugal e Cabo Verde. Tal como confirmado ao Contacto, a 2 de maio, pelo vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, Étienne Schneider, o acordo será assinada no arquipélago em agosto.



Luís Filipe Tavares. Foto: Flávio da Costa

Ministro cabo-verdiano vem ao Luxemburgo

Ainda no plano da cooperação, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, vai chefiar uma delegação que vem ao Luxemburgo a 19 de junho para o 18° encontro da Comissão de Parceria entre os dois governos. Do lado do Luxemburgo, a delegação vai ser liderada pelo ministro da Cooperação, Romain Schneider.

As relações de cooperação entre os Estados de Cabo Verde e do Luxemburgo datam dos anos 80. Em 1993, Cabo Verde tornou-se um país parceiro privilegiado da cooperação luxemburguesa para o desenvolvimento, após a assinatura do primeiro Acordo Geral de Cooperação, a 3 de agosto.

O quarto e último Programa Indicativo de Cooperação (que atribuiu 45 milhões de euros a Cabo Verde entre os anos 2016 e 2020) foi assinado a 12 de março de 2015 em Santo Antão, aquando da visita do Grão-Duque Henri a Cabo Verde.