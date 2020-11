O chefe da diplomacia luxemburguesa qualifica de “discriminatórias”, as restrições dos países vizinhos para evitar a propagação do novo coronavírus.

Jean Asselborn faz declaração anual sobre política europeia e internacional

Susy MARTINS O chefe da diplomacia luxemburguesa qualifica de “discriminatórias”, as restrições dos países vizinhos para evitar a propagação do novo coronavírus.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, faz hoje a declaração anual sobre a política europeia e internacional.

A alocução do chefe da diplomacia está marcada para as 14:00, no Cercle Cité, onde têm decorrido as sessões plenárias do Parlamento para os deputados conseguirem manter o distanciamento social.

Asselborn deverá apresentar as grandes orientações da política estrangeira do Luxemburgo, passando em revista os grandes dossiês da agenda internacional e europeia.

As restrições nas fronteiras devido à covid-19 deverá ser um dos temas abordados.

O chefe da diplomacia luxemburguesa qualifica de “discriminatórias”, as restrições dos países vizinhos para evitar a propagação do novo coronavírus.

A duração limitada da estadia, cumprimento de quarentena ou ainda um justificativo de teste à covid-19 negativo são algumas das restrições impostas aos residentes do Grão-Ducado.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.