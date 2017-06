É o ministro dos Negócios Estrangeiros da União Europeia que ocupa o cargo há mais tempo, desde 2004. Em entrevista ao Contacto, Jean Asselborn, 68 anos, passa em revista os grandes temas da atualidade internacional e fala sobre as recentes sondagens Politmonitor, que o dão como o político luxemburguês mais competente e simpático. Quanto às relações entre o Luxemburgo e Portugal, diz que são “excelentes” e com Cabo Verde, “muito boas”.

Segundo a recente sondagem Politmonitor de maio, continua a ser o mais competente dos políticos luxemburgueses. Qual o seu segredo?

Não sou nem o melhor nem o mais inteligente. Faço o meu trabalho com convicção.

A mesma sondagem dá a vitória ao CSV por maioria (29 assentos parlamentares em 60) se as legislativas de 2018 fossem hoje. Como vê um eventual regresso ao poder de uma coligação CSV-LSAP?

Sobre a sondagem, o Governo está melhor cotado do que a oposição e os cabeças de lista da coligação estão largamente acima dos do CSV. Mas apesar disso, o CSV conseguiria praticamente a maioria absoluta. Aí as coisas apertam. No entanto, porque a sondagem tem dificuldades com o método do voto por “panachage” [em que se pode votar em pessoas de listas diferentes], que é típico no nosso país, não vejo as coisas tão negras para a coligação.

Foto: Serge Waldbillig

Em menos de um ano, estiveram no Luxemburgo o presidente do Parlamento português, Ferro Rodrigues, o primeiro-ministro António Costa e mais recentemente o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. No sentido contrário, houve também vários governantes e deputados a visitar Portugal. Como estão as relações entre os dois países?

Com tantas visitas ao Luxemburgo está a ser um ano excecional sob este ponto de vista. Mas também houve muitas visitas a Portugal: do primeiro-ministro e do ministro [da Economia] Etienne Schneider ao Web Summit com uma delegação empresarial; do Nicolas Schmit [ministro do Trabalho] no início do ano, e dos dez dias de Romain Schneider [ministro da Segurança Social, Cooperação e Desporto]. Isso mostra que as nossas relações são excelentes e que se desenvolvem futuramente rumo a novas áreas. A visita de Estado [de Marcelo] foi um grande sucesso para as nossas relações bilaterais, mas também para a integração da comunidade portuguesa, a quem tanto devemos e que connosco constrói o futuro do Luxemburgo. O Presidente insistiu para que os portugueses se inscrevessem nos cadernos eleitorais para votar nas eleições comunais. É positivo para a integração a participação ativa na vida democrática do país.

Sobre os portugueses no Luxemburgo, o deputado do PS pela Emigração, Paulo Pisco, escreveu na semana passada numa coluna de opinião no Contacto, que a “última coisa que se deseja no Grão-Ducado é uma guerra de línguas”. Acha que a promoção da língua portuguesa, sobretudo nas escolas do país, incomoda os luxemburgueses?

Na política do Governo é importante que todas as crianças sejam capazes de conhecer bem e dominar a sua língua materna. Este é um elemento cultural importante, mas é também condição essencial para uma boa aprendizagem das outras línguas – o luxemburguês como língua de integração e as outras línguas mais úteis no Luxemburgo. Os dois governos, durante a visita do primeiro-ministro António Costa [em abril], chegaram a um acordo para avançar com o ensino do português no Luxemburgo. É uma excelente iniciativa, que convém ser posta em prática. Todos temos a ganhar com este processo, que é um enriquecimento, uma mais-valia económica para o país.



Foto: Serge Waldbillig

Outro país lusófono com quem o Luxemburgo tem boas relações é Cabo Verde. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva disse em fevereiro que há “uma recetividade” por parte das autoridades europeias para o alargamento do Espaço Schengen ao arquipélago. Os eurodeputados portugueses Carlos Zorrinho (PS), Fernando Ruas (PSD) e José Inácio Faria (MPT) criaram um grupo para tentar levar esta questão a debate... Qual é a sua posição?

Devo começar por sublinhar que nós temos realmente uma muito boa relação com Cabo Verde. A grande comunidade no Luxemburgo criou laços especiais entre os nossos dois países e Cabo Verde é um país alvo da nossa cooperação há quase 25 anos. Quanto às relações com a UE, vamos comemorar este ano o 10º aniversário da parceria especial com Cabo Verde. É o único país a ter essa relação com a UE. Recordo também que Cabo Verde anunciou recentemente planos para a isenção de vistos para cidadãos europeus. Esta é uma grande notícia e certamente terá um impacto positivo no comércio. Já sobre o Espaço Schengen, há na UE uma série de reflexões e discussões. Há que ver no que isto vai dar e depois poderemos abordar as outras questões.

Esteve há pouco tempo com Raul Castro, em visita de trabalho a Cuba, numa altura em que há rumores sobre a saúde do Presidente cubano. Como está a saúde dele?

O Presidente Raul Castro pareceu-me em muito boa forma física e mental. Aos 86 anos, Raul é um homem com muito por falar, muito atencioso, muito bem informado e muito lúcido.



Foto: Serge Waldbillig

Este ano, celebra-se 75º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre o Grão-Ducado e Cuba. Qual é a sua posição sobre a defesa dos Direitos do Homem e Liberdades Fundamentais em Cuba?

O Luxemburgo defende a universalidade e a indivisibilidade dos Direitos do Homem, que andam de mãos dadas com uma democracia plural baseada no Estado de Direito. Cuba tem feito esforços significativos e reconhecidos nas áreas económica, social e cultural, mas esperamos progressos concretos em direitos civis e políticos. Neste contexto, saúdo a assinatura, em dezembro último, do acordo de diálogo político e cooperação entre a União Europeia, os seus Estados-Membros e Cuba. A promoção e defesa dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais continuam no centro desta relação.

Como está a acompanhar os acontecimentos na Venezuela e no Brasil?

Na Venezuela, a crise intensifica-se e assume proporções alarmantes. Não é apenas uma crise económica, mas uma crise política e uma crise humanitária. Estou particularmente preocupado com a escalada da tensão e da violência nas ruas, as medidas de repressão contra os manifestantes e a escassez de alimentos. A decisão do Presidente Maduro em convocar uma Assembleia Constituinte, fortemente contestada pela maioria parlamentar, é uma medida que poderá agravar ainda mais a crise. Em relação ao Brasil, é importante que a operação anticorrupção Lava-Jato continue sem obstrução e que haja esclarecimento sobre os muitos casos de corrupção que impedem o Governo brasileiro de fazer o seu trabalho com serenidade. O Brasil é uma grande potência em emergência e o seu desenvolvimento afeta-nos. É um importante parceiro do Luxemburgo e os dois países estão unidos por laços históricos, políticos e económicos muito fortes. Prova disso, é que no outono vamos abrir uma embaixada em Brasília para fortalecer esse relacionamento. Estamos a seguir muito de perto a evolução deste país.

Olhando para o Médio Oriente, o Luxemburgo está mais perto da posição da Rússia, que defende Assad, ou dos EUA, que apoiam os opositores? Há outras soluções?

O Luxemburgo sempre foi da opinião de uma solução não militar para o conflito na Síria. Só um processo político liderado pelos sírios rumo a uma transição política, que deve ser inclusiva, permitirá trazer de novo a estabilidade à Síria. No fim desta transição política, esperamos a adoção de uma nova Constituição e a realização de eleições. Para o Luxemburgo é inconcebível que no final da transição Assad ainda esteja no poder, dadas as atrocidades que o seu regime cometeu durante a guerra.



Foto: Serge Waldbillig

Temos agora a crise no Qatar. Há várias versões e muita confusão: uns acusam a Rússia de estar por detrás do caso; Trump disse no Twitter que a sua recente viagem à Arábia Saudita estava a dar frutos. O Qatar é acusado pela Arábia Saudita de apoiar o terrorismo, quando a própria Arábia Saudita é tida como um dos países financiadores do terrorismo. O que se passa afinal?

É verdade que a situação é muito confusa, com acusações e contra-acusações de ambos os lados. Para acalmar a situação, a UE e o Luxemburgo apelam à calma, ao diálogo e à cooperação regional para resolver este diferendo entre todos os países envolvidos.

O Qatar detém participações em dois bancos no Luxemburgo, BIL e KBL, e tem ainda acordos de aviação com a Cargolux, que já foi obrigada a adaptar os seus voos. Esta crise já está a afetar o Luxemburgo e se o Qatar decidir vender a sua participação no BIL, ainda mais afetada vai ficar...

A crise diplomática no Golfo pode ter ramificações globais. Por enquanto, é muito cedo para comentar os efeitos que esta crise possa ter sobre o Luxemburgo. Quanto à venda da participação do Qatar, trata-se de rumores que não foram corroborados pelo BIL.



Foto: Serge Waldbillig

Regressemos à Europa, Macron disse recentemente que a porta do Brexit não está fechada e que o Reino Unido pode ainda permanecer... A decisão do povo britânico é para respeitar ou não?

A decisão de deixar a UE foi uma decisão tomada pelo povo britânico e não pela UE ou outro Estado-Membro. Lamentamos o resultado do referendo de 23 de junho de 2016 e devemos respeitar a escolha do povo britânico. É óbvio que uma União a 28 é mais forte do que a 27, tanto económica como geopoliticamente. Mas a União a 27 está pronta e bem preparada, e esperamos negociações difíceis. Se o Reino Unido quiser reconsiderar a sua decisão de deixar a UE, é bem-vindo.

Várias empresas com sede na City de Londres já manifestaram a intenção de abrir sede no Luxemburgo. É o caso da Blackstone e da Carlyle, ou da JPMorgan, que quer transferir funcionários para aqui. Isto é trabalho luxemburguês de captação de investimento ou são iniciativas das empresas?

Acho que é uma combinação das duas coisas. O Luxemburgo é uma escolha natural para as empresas que procuram um lugar na zona euro ou no continente europeu. Temos uma série de vantagens incontestáveis, como a estabilidade política, o caráter pró-europeu, uma administração acessível, uma economia orientada para fora e o multilinguismo. Uma série de grandes empresas já fizeram referência ao Luxemburgo e nos últimos meses temos também recebido muitos pedidos de outros potenciais interessados. Por outro lado, temos feito constantemente a promoção económica para mostrar as vantagens do Luxemburgo. Sobre o Reino Unido, os ministros Gramegna [das Finanças] e Schneider [da Economia] estiveram recentemente em Londres para mostrar às empresas que operam aí e que precisam de uma presença no continente que o Luxemburgo é uma boa solução alternativa.

Sobre a alegada viagem do ex-embaixador do Luxemburgo em Portugal à Zona Franca da Madeira, em 2012, para aliciar empresas que estivessem para abandonar a região para o Luxemburgo... Qual é a verdade?

Eu já respondi a uma questão parlamentar sobre o assunto. A resposta é clara. [Não houve viagem, nem pedido de lista de empresas].

Henrique de Burgo

