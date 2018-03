O congresso do LSAP da circunscrição do sul do Luxemburgo aprovou hoje por maioria (96,11%) a lista de 23 candidatos propostos para as eleições legislativas, que se realizam a 14 de outubro, que é liderada por Jean Asselborn, atual ministro dos Negócios Estrangeiros e da Imigração.

Jean Asselborn é cabeça-de-lista da circunscrição sul do LSAP

Vanessa Castanheira O congresso do LSAP da circunscrição do sul do Luxemburgo aprovou hoje por maioria (96,11%) a lista de 23 candidatos propostos para as eleições legislativas, que se realizam a 14 de outubro, que é liderada por Jean Asselborn, atual ministro dos Negócios Estrangeiros e da Imigração.

Claude Haggen, presidente do partido, acredita que os socialistas estão "prontos para enfrentar os desafios com soluções socialistas" e "preparados para assumir as responsabilidades no próximo governo [a 14 de outubro]".

Também Etienne Schneider, vice-primeiro-ministro e ministro da Economia, expressou a sua confiança e lembrou o contributo do LSAP no atual Executivo como a separação entre a Igreja e o Estado e as alterações da lei da Licença Parental (‘Congé parental’). Etienne Schneider disse que os socialistas ajudaram "a estabilizar as contas públicas, acelerar o crescimento económico e situar a taxa de desemprego abaixo dos 6%".



Apresentada no passado dia 8, a lista da circunscrição sul dos socialista tem nove mulheres e 14 homens com uma idade média de 47 anos.

Jean Asselborn é o ministro dos Negócios Estrangeiros da União Europeia que ocupa o cargo há mais tempo e integrou três governos consecutivos. Mas da lista socialista sobressai também o nome de Mars di Bartolomeo, presidente da Câmara dos Deputados, Dan Kersch, ministro Função Pública e Alex Bodry, líder parlamentar da bancada socialista.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.