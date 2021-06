Na agenda da reunião vão estar ainda a gestão dos fluxos migratórios nos países vizinhos e a situação de pressão migratória.

Jean Asselborn discute reforço do espaço Schengen com homólogos europeus

Henrique DE BURGO

O ministro dos Negócios Estrangeiros e ministro da Imigração e Asilo, Jean Asselborn, participa esta terça-feira na reunião do Conselho Justiça e Assuntos Internos da União Europeia, a ter lugar no Luxemburgo.

Asselborn e os seus homólogos europeus vão debater a estratégia sobre as fronteiras externas do espaço Schengen e as medidas de reforço interno do espaço comum.

Na agenda da reunião vão estar ainda a gestão dos fluxos migratórios nos países vizinhos e a situação de pressão migratória.



