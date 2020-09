O ministro dos Negócios Estrangeiros participa esta terça no primeiro conselho presencial pós-covid dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), em Bruxelas.

Jean Asselborn discute medidas de luta à pandemia da UE

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, participa esta terça no primeiro conselho presencial pós-covid dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), que vai debater, entre outros temas, as medidas de luta à pandemia da UE.

Jean Asselborn parece estar preocupado com a possibilidade de a vizinha Alemanha poder classificar novamento o Grão-Ducado como zona de risco e introduzir novas restrições de viagem. O país tem registado um aumento do número de infeções após as férias e o arranque do novo ano escolar. Um assunto que poderá ser tema de conversa com o homólogo alemão.

Durante a reunião, em Bruxelas, a presidência alemã do Conselho da UE vai também informar os ministros sobre o desenvolvimento dos trabalhos do próximo quadro financeiro plurianual e do plano de relançamento económico europeu.

Entre outros assuntos, os ministros vão discutir as negociações das futuras relações entre a UE e o Reino Unido e a implementação do acordo de saída.





