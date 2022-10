Os ministros europeus voltam a abordar a agressão russa contra a Ucrânia e discutir as relações da UE com a China.

Migrações

Jean Asselborn defende "verdadeira política migratória europeia"

Apesar de o mês de setembro ter registado um número recorde de novas entradas de refugiados, em 2022, na UE e no Luxemburgo (297 pessoas), o ministro dos Negócios Estrangeiros e Europeus, Jean Asselborn, defende que "as fronteiras internas não devem ser fechadas".

Para Asselborn, as diferentes políticas nacionais não estão a funcionar de forma coesa e é preciso compensar a sobrecarga que recai sobre os países na linha da fronteira europeia, com "medidas de solidariedade sólidas".

Na sequência do último conselho europeu dos ministros dos Negócios Estrangeiros, realizado na República Checa, na sexta-feira (14), o governante defende que a União Europeia (UE) "precisa de uma verdadeira política migratória".

Jean Asselborn participa esta segunda-feira no Conselho dos Negócios Estrangeiros da UE, a ter lugar no bairro de Kirchberg, na Cidade do Luxemburgo.

Os ministros europeus voltam a abordar a agressão russa contra a Ucrânia e discutir as relações da UE com a China.

Em cima da mesa vão estar ainda o compromisso da UE com a Arménia e o Azerbaijão, a situação dos direitos humanos no Irão ou a situação no Burkina Faso.



