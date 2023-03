O chefe da diplomacia luxemburguesa escreveu "que vai fazer o seu possível para estar em forma daqui alguns dias".

Jean Asselborn dá notícias a partir do hospital

Numa breve mensagem publicada no Facebook na terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, deu notícias sobre o seu estado de saúde.

O chefe da diplomacia escreveu que vai fazer "o possível para estar em forma daqui alguns dias".

Asselborn deu entrada no hospital na noite de domingo para segunda-feira, devido a infeção com o vírus da gripe A. O chefe da diplomacia luxemburguesa, de 73 anos, está internado no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL).

Na publicação, Asselborn lamenta ainda não poder responder a todas as mensagens que tem recebido nos últimos dias e agradece todo o apoio.

A agenda do ministro continua cancelada para os próximos dias.



