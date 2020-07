A Bélgica classificou o Luxemburgo como "país de risco". Jean Asselborn reagiu, enviando uma carta aos homólogos belgas onde critica a decisão.

Jean Asselborn critica decisão da Bélgica de colocar Luxemburgo na "zona laranja"

Ana Patrícia CARDOSO

O aumento do número de casos de coronavírus no Grão-Ducado nas últimas duas semanas preocupou a Bélgica, que colocou o Luxemburgo na zona "laranja" no domingo.



Jean Asselborn, Ministro dos Negócios Estrangeiros, enviou uma carta ao seu homólogo belga para explicar o aumento do número de casos positivos, disse o ministério ao L'essentiel.

Nesta carta, o ministro escreveu que o aumento do número de infecções deve ser "lido em relação aos nossos esforços para assegurar a melhor vigilância possível", ou seja, a abordagem do Luxemburgo de testes em grande escala planeada durante o desconfinamento.

O Luxemburgo é o país da UE que mais testes realiza, com 9.582,6 testes por 100.000 habitantes durante sete dias, de acordo com os últimos números publicados pelo CEPCD. O aumento das infecções faz, portanto, sentido para o ministério: "à medida que mais testes são realizados, mais casos podem ser detetados e cadeias de infeção quebradas".



Transfronteiriços representam 20% dos casos positivos detetados no Luxemburgo Governo já pediu ao Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças que sejam tidos em conta apenas os casos diagnosticados em residentes para efeitos estatísticos.

Para além deste aumento no número de casos, há também o elevado número de trabalhadores transfronteiriços infectados, representando 20% dos casos positivos do Luxemburgo.

Enquanto os belgas podem continuar a viajar para o Luxemburgo e vice-versa, os retornados do Grão-Ducado são obrigados a ficar de quarentena.



"O objetivo não é punir o Luxemburgo por números demasiado corretos", devido ao número de testes realizados, respondeu o Ministério dos Negócios Estrangeiros belga, assegurando que a informação tinha sido transmitida aos seus peritos epidemiológicos que analisariam a situação.



