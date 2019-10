Segundo o mais recente estudo Politmonitor, o ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês continua a ser o mais apreciado entre os políticos no Grão-Ducado.

Jean Asselborn continua a ser o político mais popular no Luxemburgo

A competência e simpatia dos políticos luxemburgueses foi recentemente testada através do último estudo Politmonitor, realizado pelo Luxemburguer Wort e RTL, e Jean Asselborn continua a liderar as preferências da população no Grão-Ducado, com 85% das opiniões favoráveis.

No segundo lugar surge o Primeiro ministro, Xavier Bettel, que subiu a sua quota de popularidade dos 75 para os 78%.

Sam Tanson, a nova ministra da Justiça, registou a maior subida (+ 8 pontos), enquanto Félix Braz, ainda convalescente, regista 52% dos votos favoráveis, garantindo um lugar no 'top 10'.

Quatro socialistes no 'Top 5'

François Bausch, novo vice-Primeiro ministro, encontra-se no 10° lugar da lista, enquanto a ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, cai do 7° para o 20° lugar, com 42% (- 18 pontos) das opiniões.

Quatro socialistas encontram-se no 'top 5' da popularidade. Romain Schneider é 3°, com 59% dos votos, Étienne Schneider 4°, com 57%, registando-se, também, a subida de Alex Bodry, 5°, com 54%.

Entre os políticos do CSV, Claude Wiseler aparece na 7a posição, registando, no entanto, a perda de 9 pontos, e Gast Gibéryen, do ADR, atingiu os 50% de popularidade, situando-se no 11° lugar.

