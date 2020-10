O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, mostrou-se "chocado" com a decapitação de um professor, em Conflans, França, este fim de semana.

Jean Asselborn "chocado" com decapitação de professor francês em Conflans

Diana ALVES

Numa publicação feita na página do ministério na rede social Twitter, o chefe da diplomacia luxemburguesa reagiu ao ataque, acrescentando que "o Luxemburgo está solidário com a França na luta contra o extremismo violento e o terrorismo e na defesa dos valores universais".

Jean #Asselborn: L’assassinat de l’enseignant de #Conflans nous a tous choqués. Le #Luxembourg est solidaire de la #France dans la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme et la défense des valeurs universelles. J’exprime nos condoléances aux proches de Samuel Paty pic.twitter.com/GGb7cMWSHh — MFA Luxembourg 🇱🇺 (@MFA_Lu) October 18, 2020

Asselborn enviou ainda uma mensagem de condolências à família de Samuel Paty, o professor de história decapitado em Conflans-Sainte-Honorine, nos arredores de Paris.

O homicídio, ocorrido na sexta-feira, já foi classificado como "ataque terrorista islâmico", pelo presidente francês, Emmanuel Macron. De acordo com as agências de notícias, o autor do ataque terá gritado "Allah Akbar" ("Deus é grande", em árabe), no momento em que foi atingido pela polícia.

Islamismo. Medidas polémicas de urgência propostas pelos republicanos franceses Testes de laicidade para acesso à carreira de professor e fim dos menus confessionais nas escolas são algumas das propostas polémicas.

As agências escrevem também que a vítima terá exibido caricaturas do profeta Maomé durante uma aula sobre liberdade de expressão. Esta segunda-feira o Partido Republicano (LR, na sigla francesa) francês entregou uma lista de propostas urgentes de combate ao islamismo, entre elas a criação de testes de laicidade para acesso à carreira de professor.



(Com Agência Lusa)

