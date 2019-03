No dia em que os dois países de defrontaram no Grão-Ducado para o Euro 2020, o ministro dos Negócios Estrangeiros visitou a Ucrânia, onde garantiu 500 mil euros de ajuda humanitária para 2019.

Jean Asselborn. "Anexação da Crimeia continua a ser uma ameaça para a segurança internacional"

Henrique DE BURGO No dia em que os dois países de defrontaram no Grão-Ducado para o Euro 2020, o ministro dos Negócios Estrangeiros visitou a Ucrânia, onde garantiu 500 mil euros de ajuda humanitária para 2019.

De visita à Ucrânia, o chefe da diplomacia luxemburguesa defendeu hoje que a anexação russa da Crimeia pode constituir um problema para a segurança internacional.



No final de uma conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo ucraniano, em Kiev, capital ucraniana, Jean Asselborn, manifestou preocupação perante a militarização da península, sublinhando que "a anexação ilegal da região continua a ser uma ameaça para o sistema de segurança internacional".

A posição do Luxemburgo relativa à soberania do território ucraniano continua firme, em consonância com os restantes membros da UE. Isto é, o executivo não reconhece a anexação da região pela Rússia.



Asselborn voltou também a reiterar a libertação de todos os reféns e o seu regresso à Ucrânia, assim como o livre acesso dos representantes da missão de observação dos Direitos Humanos a todo o território da Ucrânia, "incluindo a Crimeia".

Além desta tópico, a visita de trabalho serviu para passar em revista as reformas na Ucrânia, tendo em conta as eleições presidenciais, no próximo domingo, e as legislativas de 27 de outubro deste ano.

Quanto às relações bilaterais. Jean Asselborn confirmou a entrega de 500 mil euros em ajuda humanitária àquele país de Leste previstos para o ano de 2019. Recorde-se que, desde o início da crise na antiga república soviética, a ajuda financeira do Luxemburgo à Ucrânia já ultrapassou os 2,5 milhões de euros.

