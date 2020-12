Segundo a juventude democrata, os jovens devem de ter um poder de decisão na vida política do país.

JDL quer direito de voto para os jovens a partir dos 16 anos nas eleições comunais

Susy MARTINS Segundo a juventude democrata, os jovens devem de ter um poder de decisão na vida política do país.

O tema não é novo. O direito de voto para os jovens a partir dos 16 anos. Já em 2015 essa pergunta foi lançada num referendo nacional, mas uma larga maioria da população não concordou em dar o direito de voto a partir dos 16 anos nas eleições comunais, legislativas e europeias.

Cinco anos mais tarde a Juventude Democrata do Luxemburgo (JDL) volta à carga, mas desta vez reivindicando que o direito de voto a partir dos 16 anos seja concedido unicamente para as eleições comunais, já a partir de 2023.

Segundo a juventude democrata, os jovens devem de ter um poder de decisão na vida política do país, até porque as questões ligadas à habitação, clima e ensino são do seu interesse e têm um impacto direto nas suas vidas.

Ao mesmo tempo a JDL pede que haja mais informação sobre a política do país nas escolas, nomeadamente com um reforço na disciplina de “instrução cívica”. Segundo os jovens democratas, se os menores de idade tivessem direito de voto, iria incentivá-los a interessar-se mais pela política. Note-se que a JDL não defende que se volte a realizar um referendo sobre este assunto, mas que se crie um “Conselho do Cidadão” representativo da população (Bürgerrat) que debata este tema e que depois transmite as suas conclusões ao Parlamento.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.