Abramovich e Alisher Usmanov, ambos abrangidos pela lista de sanções da comunidade internacional, têm jatos privados registados no Luxemburgo, de acordo com o site Ground Control.

Luxemburgo 3 min.

Guerra na Ucrânia

Jato privado russo registado no Luxemburgo foi apreendido pelo Reino Unido

Yannick LAMBERT O Luxemburgo não tem uma lista de pessoas com ligações a governos estrangeiros ativas no seu território, diz Bettel questionado sobre o caso.

O Reino Unido apreendeu um jato privado registado no Luxemburgo por suspeitar que estava a ser utilizado pelos oligarcas russos. O Grão-Ducado demarcou-se desta decisão e disse na quarta-feira não ter uma lista que lhe permita ir atrás dos bens de luxo dos multimilionários que apoiam o Kremlin.

O secretário dos Transportes britânico, Grant Shapps, bloqueou a saída do jato do aeroporto de Farnborough para que as autoridades investigassem se o avião era propriedade de russos, que estão proibidos de voar a partir do Reino Unido depois de o país ter desencadeado a guerra contra a Ucrânia há duas semanas, disse o governo britânico na quarta-feira.

Roman Abramovich impedido de vender o Chelsea Abramovich está agora sujeito a um pacote de sanções que incluem o congelamento dos seus bens no Reino Unido e a proibição de negociar com indivíduos e empresas britânicas.

O aparelho Bombardier BD700-1A10 está registado na Global Jet, uma empresa luxemburguesa de frete aéreo, de acordo com vários sites de rastreio de voos. Os meios de comunicação britânicos especulam que pode estar a ser utilizado por Eugene Shvidler, associado do oligarca e multimilionário russo Roman Abramovich e presidente de duas das suas empresas.

Jack Sweeney, responsável pelo site Ground Control - que monitoriza os voos dos oligarcas - também liga o avião a Shvidler. Nenhum dos dois homens está nas listas de sanções, mas o Reino Unido — tal como a UE — proibiu todas as companhias aéreas e jatos privados russos de circular no seu espaço aéreo.

O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, foi pressionado na semana passada por um deputado do partido ecologista Déi Gréng, que exigiu que revelasse quantos oligarcas russos têm atividades recorrentes ou residem no Luxemburgo.

Mas, na quarta-feira, Bettel respondeu que não existe nenhuma lista que combine dados "tais como nacionalidade, rendimentos ou possíveis ligações com países estrangeiros ou governos estrangeiros, de pessoas singulares residentes ou ativas em território luxemburguês".

Alguns desses dados poderiam ser retirados do registo comercial dos proprietários beneficiários, afirmou em resposta escrita. Mas essa seria uma tarefa difícil, uma vez que o registo permite que a pesquisa seja feita pelo nome, o que tem sido amplamente criticado.

Putin. Os luxos, caprichos e fortuna colossal secreta do líder do Kremlin O presidente da Rússia pode ser o homem mais rico do planeta, mas é impossível de o provar. Possui palácios, aviões banhados a ouro e iates. Conheça as extravagâncias do ditador qu usa gravatas da marca Valentino.

Outros países europeus também fizeram manchetes por apreensões de alto nível de bens de luxo. A França está a compilar uma lista de dinheiro, bens imobiliários, iates e veículos de luxo pertencentes a russos na lista de sanções da Europa, e, tal como a Alemanha e a Itália, começou a apreender moradias e iates.

A Global Jet está sediada no Luxemburgo, mas também tem escritórios no Mónaco, Genebra, Aruba, Londres e noutros locais. Com cerca de 300 funcionários, é propriedade do cidadão suíço Mike Savary e teve receitas de 163 milhões de euros em 2020, segundo os registos comerciais. A maioria de fora da UE.

A autoridade da aviação civil luxemburguesa disse que é da responsabilidade da empresa verificar quem estava a utilizar o avião, acrescentando que não pode anular "automaticamente" o registo de uma aeronave. Um porta-voz informou que, até agora, nenhum avião foi "imobilizado no Luxemburgo no contexto das atuais sanções".

O que é o Swift? É assim que vão ser bloqueadas as fortunas russas no estrangeiro UE, Eua, Canadá e Japão vão proibir bancos, incluindo o banco central russo, e oligarcas de acederem e movimentarem o seu dinheiro a nível internacional através do sistema interbancário Swift, impedindo assim o financiamento da guerra. Saiba o que é o Swift.

"O avião poderia, no máximo, ser imobilizado, desde que se reunissem as provas legais e relevantes necessárias que apontassem para um beneficiário económico de nacionalidade russa", disse a mesma fonte.



Abramovich e Alisher Usmanov, ambos abrangidos pela lista de sanções da comunidade internacional, têm jatos privados registados no Luxemburgo, de acordo com o site Ground Control.

A Global Jet não respondeu a um pedido de comentário.

(Este artigo foi publicado originalmente na edição inglesa do Luxemburger Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.