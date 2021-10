Segundo o Ministério da Saúde, a segunda dose, no caso da Janssen, não é obrigatória, mas recomendada.

Covid-19

Janssen. Certificado de vacinação continua válido mesmo para quem não quer vacina de reforço

O certificado de vacinação mantém-se válido para as pessoas que levaram uma dose única do fármaco Janssen e que decidem não levar a vacina de reforço. Uma confirmação feita à Rádio Latina por fonte do Ministério da Saúde.

Os primeiros convites para receber a dose adicional da vacina anticovid-19 foram enviados no final da semana passada, seguindo assim uma recomendação do Conselho Superior do Doenças Infecciosas. O reforço da Janssen será uma injeção da vacina RNA mensageiro, ou seja, das farmacêuticas Pfizer ou Moderna.

Vacina de reforço para a dose única da Janssen será dada quatro semanas depois Os primeiros convites para receber uma dose adicional de vacina serão enviados no final desta semana e depois em fases sucessivas.

A vacina de reforço para as pessoas que receberam a dose única da Janssen pode ser dada quatro semanas depois da primeira injeção. Note-se que o certificado de vacinação é válido duas semanas após a inoculação da dose única.



