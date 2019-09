A maioria dos eleitores vota por correspondência. O voto presencial só foi opção para três portugueses residentes no Grão-Ducado.

Já votaram 2.114 portugueses no Luxemburgo para as legislativas em Portugal

Henrique DE BURGO A maioria dos eleitores vota por correspondência. O voto presencial só foi opção para três portugueses residentes no Grão-Ducado.

A uma semana das eleições legislativas em Portugal, já votaram 2.114 eleitores recenseados no consulado português no Luxemburgo, ou seja, 4,5% dos 47 mil inscritos para votar.

De acordo com os mais recentes dados da Administração Eleitoral, dos 1,5 milhões de eleitores portugueses inscritos no estrangeiro, deram entrada 35 mil cartas de resposta com o voto.

O Luxemburgo é o quarto país com mais votos, 2.114, bastante abaixo dos 19.350 votantes em França (o país com mais votantes).

Ainda à frente do Luxemburgo, aparecem a Alemanha, com 3.888 votos, e a Suíça, com 2.700.

Recorde-se que do milhão e meio de eleitores portugueses no estrangeiro, apenas 2.242 optaram pelo voto presencial nos consulados, incluindo três no Luxemburgo. A grande maioria deverá então votar por correspondência, mas a manter-se estes números de participação, a taxa de abstenção será bastante alta.