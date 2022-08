Com um jogo criativo, a Cruz Vermelha dá uma nova vida ao edifício histórico. Apesar de ser algo divertivo, o jogo também tem um fundo bastante sério.

Já visitou o Castelo de Colpach? Agora pode fazê-lo num 'Escape Room'

Glenn SCHWALLER

O Castelo de Colpach, na comuna de Ell, leva uma existência bastante monótona. Ganhou fama como residência do magnata do aço Emile Mayrisch e depois da Segunda Guerra Mundial passou para a Cruz Vermelha, que ali instalou um centro de reabilitação.

Desde que o centro se mudou para o novo edifício vizinho, em 2010, o castelo ficou vazio. No entanto, com uma ideia inovadora, a ajuda humanitária da Cruz Vermelha Luxemburguesa está a dar uma nova vida ao edifício histórico este Verão, mesmo que apenas temporariamente.

Em vários dias de agosto, será organizado um 'Escape Room' (jogo de fuga de uma sala através de pistas) dentro do castelo, como revelam Louise Debugne e Béatrice Winandy, responsáveis pela iniciativa.

O objetivo do jogo é que vários participantes trancados numa sala procurem pistas escondidas para escapar. Se encontraram todas as pistas, ganham o jogo e são autorizados a sair da sala novamente.

Diversão com um fundo sério

Embora o 'Escape Room' seja algo divertido, o jogo no Castelo de Colpach também tem um fundo sério. O objetivo é o de familiarizar os participantes com os conceitos centrais do direito humanitário internacional. "Queremos aproximar o trabalho dos trabalhadores da ajuda humanitária ao público", explicou Louise Debugne.

Para este fim, uma sala no castelo, um antigo escritório de Emile Mayrisch, foi redesenhada e mobilada com numerosos móveis e objetos, muitos dos quais têm uma ligação com o trabalho humanitário. Os participantes devem sentir-se como se estivessem numa verdadeira missão de ajuda numa zona de guerra.

Além de caixas de medicamentos e alimentos, a sala contém também numerosos livros sobre direito humanitário internacional. Bandeiras com a Cruz Vermelha cobrem as paredes, um mapa da República imaginária de Frontera encontra-se sobre uma cómoda. Ao longo do jogo, os participantes usam coletes da Cruz Vermelha e estão equipados com walkie-talkies.

Uma hora para resolver o puzzle

No sábado, um grupo da Bélgica aventurou-se no 'Escape Room'. Os seis participantes tiveram conhecimento do jogo através de um e-mail, contam.

Quando entram na sala, a busca das pistas escondidas começa imediatamente. As gavetas são remexidas, as pastas e os livros são folheados, até procuram debaixo do tapete. Cada pequeno detalhe pode ser importante na procura de pistas.

Os participantes têm um máximo de uma hora para encontrar todas as pistas. Isto não é problema para o grupo da Bélgica, que está claramente a gostar da procura de pistas. Após uma boa meia hora, os seis participantes encontraram todas as pistas e resolveram o puzzle. Através dos walkie-talkies, contactam as duas pessoas responsáveis, que depois terminam o jogo e fornecem mais informações sobre o direito humanitário internacional.

"Apenas um grupo foi mais rápido, conseguiram encontrar todas as pistas em 25 minutos, mas a maioria dos participantes leva mais tempo", disse Debugne.

O 'Escape Room' está a atrair muito interesse. "São principalmente os adultos que participam no jogo, mas também há crianças", relatam Debugne e Winandy. Os visitantes vêm tanto do Luxemburgo, como da vizinha Bélgica. Por conseguinte, o jogo é oferecido tanto em luxemburguês como em francês e os visitantes podem também escolher entre dois níveis de dificuldade.

Quem quiser participar no jogo pode ainda fazê-lo nesta terça-feira ou no sábado, 27 de agosto. A participação é gratuita e pode registar-se aqui.

Tendas do Sahel

No entanto, o 'Escape Room' não é o único evento que a Cruz Vermelha está atualmente a organizar nos terrenos do Castelo de Colpach. No parque ao lado do castelo, há uma exposição sobre o tema da habitação humanitária.

As tendas que são efetivamente utilizadas em operações de socorro no Sahel, ou seja, em países como o Burkina Faso ou o Mali, podem ser vistas. Além disso, são oferecidas visitas guiadas que, entre outras coisas, focam os efeitos do desrespeito pelo direito humanitário internacional sobre a população.

Além disso, desde o início de julho, os visitantes podem ver a exposição "Lei em Guerra" no Musée National d'Histoire Militaire (MNHM), em Diekirch. Também ali tudo gira em torno do direito humanitário internacional.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort)

