Já tem horas grátis de estacionamento no Fort Neipperg e Fort Wedell

Paula SANTOS FERREIRA A medida aplica-se aos dias úteis e ao sábado. Saiba quando são os períodos gratuitos.

Desde ontem, sexta-feira, dia 14, que os dois parques de estacionamento perto da Gare do Luxemburgo oferecem horas gratuitas à população, uma forma de voltar a atrair os consumidores aquela zona da cidade tão fustigada pelas obras.



Assim os parques Fort Neipperg e Fort Wedell oferecem uma hora de estacionamento gratuito durante os dias úteis da semana e quatro horas aos sábados.

Como se processa? De segunda-feira a sexta-feira, o preço de uma hora será automaticamente reduzido do valor total da fatura nas máquinas de pagamento do parque, após colocar o seu bilhete de estacionamento.

Aos sábados, o valor a deduzir é de quatro horas de estacionamento, ao total da fatura, como informa o site da cidade do Luxemburgo.

Atrair os consumidores

O anúncio das horas gratuitas foi feito pela burgomestre da cidade, Lydie Polfer na passada quinta-feira, explicando que esta medida prende-se com a "situação difícil que os lojistas estão a viver” devido às obras de requalificação das instraestruturas dos transportes públicos.

Há meses que os comerciantes desta parte da cidade se queixam que desde o início das obras as suas lojas ficaram quase vazias, tendo perdido uma percentagem importante de clientes.

“Esta é uma medida especial que antecede as obras do tram entre ‘Stäereplaz / Etoile’ e a Estação Central de Luxemburgo” que visa promover as mais de 350 lojas desta zona da cidade, lê-se na página sobre o estacionamento gratuito nos dois parques.

