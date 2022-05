Os refugiados ucranianos têm um estatuto que lhes permite aceder diretamente ao mundo do trabalho no Grão-Ducado.

Emprego

Já se inscreveram 300 refugiados ucranianos na ADEM

Susy MARTINS Os refugiados ucranianos têm um estatuto que lhes permite aceder diretamente ao mundo do trabalho no Grão-Ducado.

Mais de 300 refugiados ucranianos já se inscreveram na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) com o objetivo de encontrarem um trabalho que lhes permita adquirir a independência financeira no país. Estes dados foram revelados, esta quinta-feira, pela diretora da ADEM, Isabelle Schlesser, à RTL.

Segundo a responsável, 70% dos inscritos são mulheres e a maioria tem altas qualificações. Cerca de 80% têm um diploma universitário.

No entanto, o maior desafio para estes refugiados é a língua. Embora a maioria domine o inglês, Isabelle Schlesser sublinha que em certos setores é possível trabalhar falando somente o inglês, porém, noutros setores, o francês, alemão ou luxemburguês são essenciais.

De acordo com o primeiro-ministro, Xavier Bettel, o Luxemburgo já acolheu cerca de 5.000 refugiados oriundos da Ucrânia, desde a invasão russa, em fevereiro.



