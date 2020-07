Válidos até ao fim do ano, os vouchers só podem ser usados em hotéis, pousadas e parques de campismo no Grão-Ducado.

Já sabe como usar o vale de 50 euros em alojamento?

Válidos até ao fim do ano, os vouchers só podem ser usados em hotéis, pousadas e parques de campismo no Grão-Ducado.

A partir dos próximos dias, todos com residentes com mais de 16 anos e trabalhadores transfronteiriços vão receber o cheque-oferta de 50 euros que o governo, em parceria com a Letzshop, desenvolveu para alavancar o setor do turismo, num verão assombrado pela pandemia.

Intransmissíveis, os vales de desconto só podem ser usados uma vez. Válidos entre 15 de julho de 31 de dezembro, são acumuláveis. No limite, se uma família tiver dois filhos com mais de 16 anos, a estadia pode ficar até 200 euros mais barata.

Todos os operadores turísticos aceitam o voucher?

Desenhado para apoiar hotéis, pousadas e parques de campismo, o vale exclui plataformas de alojamento de curta duração como o Airbnb. Também não é válido em restaurantes ou museus.

Como funciona o vale?

Qualquer estadia deve ser marcada diretamente com o operador turístico e não através da Letzshop. No momento da reserva, o cliente deve informar o espaço que pretende descontar o valor do cheque e deve fornecer os dois códigos QR, impressos no voucher, um para verificar a sua autenticidade e outro para desencadear o reembolso do hotel, pousada ou parque de campismo em causa.

Se o preço do quarto for inferior a 50 euros, não está previsto qualquer reembolso. O próprio vale perde a validade se for acionado para pagar uma estadia com o preço inferior ao estipulado.

Pode reclamar

Se tiver algum problema ou quiser obter informações, há uma linha aberta, através do número de telefone 352 24 77 41 77 a partir de 24 de junho das 9h ao 12h e da 13h às 16h. Disponível até 11 de setembro, o serviço também dispõe de um correio eletrónico, bon50@eco.etat.lu.





