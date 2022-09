O novo site dedicado à aprendizagem da língua luxemburguesa, www.llo.lu, já está disponível.

Já pode aprender luxemburguês sem pagar e sem sair de casa

O novo site dedicado à aprendizagem da língua luxemburguesa, www.llo.lu, já está disponível. Para já, os interessados poderão fazer cursos dos níveis A1 e A2. Em cada ano letivo, será acrescentado um novo nível.



De acordo com o Ministério da Educação, a plataforma llo.lu “permite aos utilizadores aprender a língua de forma interativa, graças a diferentes aulas cujos temas abordam tanto a vida privada, como o mundo do trabalho”. Além do site, existe uma aplicação disponível para iOS e Android, que permite fazer os exercícios a partir do telemóvel. Site e aplicação estão disponíveis em quatro línguas: alemão, francês, inglês e luxemburguês.

Para começar, e para quem assim o quiser, o site propõe um teste para avaliar o nível linguístico do aluno. Depois, as aulas estão divididas por capítulos, estruturados de forma temática, sendo que cada tema é acompanhado por vídeos, áudios, exercícios e explicações. Também é possível avaliar os conhecimentos através de um teste.

Levar o luxemburguês além-fronteiras

Com este projeto, o Ministério da Educação espera conseguir levar a aprendizagem da língua de Dicks a mais pessoas, mesmo ‘lá fora’. À margem do lançamento do novo dispositivo, o ministério destaca, em comunicado, que “há vários anos que a língua luxemburguesa ganha popularidade, tanto no país como além fronteiras”.

Os dados do Instituto Nacional de Línguas (INL) mostram que o número de inscrições em cursos de luxemburguês mais do que duplicou nos últimos dez anos. No ano letivo passado, o INL teve 5.707 alunos inscritos para os cursos de luxemburguês, contra 5.533 nos de francês.

Site custou 3,4 milhões de euros

O ministério revela ainda que o custo do projeto llo.lu – “Lëtzebuergesch léieren online” (LLO) (“aprender luxemburguês online”, numa tradução livre para português) – está avaliado em 3,4 milhões de euros, tendo envolvido o trabalho de uma equipa de cinco pessoas durante dois anos. O envelope financeiro foi utilizado para o desenvolvimento da plataforma e criação do material didático.

O site pode ser usado “a título privado, mas também por professores de luxemburguês que podem colocar o material à disposição dos seus alunos”, acrescenta o ministério.

No âmbito do llo.lu, serão também organizadas atividades relacionadas com a aprendizagem da língua luxemburguesa. A agenda estará disponível e atualizada no próprio site, que divulgará também informações sobre outras manifestações culturais.

