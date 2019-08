Já há psicólogos a dar apoio gratuito às vítimas do tornado

As dezenas de habitações destruídas, um ferido em estado grave, a linha de alta tensão preclitante sob as residências em Niederkerschen são os factos mais graves reportados na conferência de imprensa desta manhã. A ministra do Interior, Taina Bofferding, e o primeiro-ministro, Xavier Bettel, cancelaram entretanto as férias e estão a caminho do Luxemburgo. O Grão-Duque vai visitar os locais sinistrados este sábado.