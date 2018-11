Coligação entre liberais, socialistas e verdes tem as negociações concluídas.

Já há acordo de Governo

Fumo branco. Liberais, socialistas e ecologistas concluíram hoje as negociações com vista à formação do novo executivo e do programa governamental para os próximos cinco anos.

DP, LSAP e Déi Gréng tinham mais duas rondas de negociação agendadas até ao dia 5 de dezembro, mas após a nona ronda, que aconteceu hoje, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, deu os trabalhos por concluídos.

As linhas diretrizes do programa governamental vão ser apresentadas na quinta-feira, numa conferência de imprensa, marcada para as 15:00 horas e na qual participam o primeiro-ministro indigitado, Xavier Bettel, e os chefes das delegações dos três partidos, ou seja, Corinne Cahen (DP), Étienne Schneider (LSAP) e Félix Braz (Déi Gréng).

