Número representa cerca de um quarto das 4.850 pessoas que vão beneficiar das 9.700 doses de vacinas da Pfizer/BioNTech que o Grão-Ducado recebeu.

Já foram vacinados 1.200 profissionais de saúde desde segunda-feira

Número representa cerca de um quarto das 4.850 pessoas que vão beneficiar das 9.700 doses de vacinas da Pfizer/BioNTech que o Grão-Ducado recebeu.

A campanha de vacinação no Luxemburgo começou na segunda-feira, 28 de dezembro, com as primeiras doses a serem administradas aos profissionais de saúde. Desde então e até hoje, dia em que começou a vacinação também nos lares, foram vacinados 1.200 profissionais, entre pessoal hospitalar e condutores de ambulâncias, referem os dados publicados esta quarta-feira pelo Ministério da Saúde.

Este número representa cerca de um quarto das 4.850 pessoas que vão beneficiar das 9.700 doses de vacinas da Pfizer/BioNTech que o Grão-Ducado recebeu.

À medida que os profissionais de saúde vão sendo vacinados juntam-se também outros trabalhadores prioritários, como os funcionários dos lares, que começaram a tomar a primeira dose da vacina esta quarta-feira.

Estes grupos de profissionais são o que a ministra da Saúde, Paulette Lenert, designa de "cordão sanitário" e que, como afirmou em entrevista à Rádio Latina, garante que a estratégia visa ser uma “dupla proteção”.

As pessoas que estão a ser vacinadas nesta fase do arranque da campanha receberão a segunda dose a partir de 18 de janeiro, no centro Vitor Hugo, em Limpertsberg.

Até ao final do primeiro trimestre de 2o21, o Luxemburgo prevê vacinar cerca de 36 mil pessoas.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.