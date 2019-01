Levar a vacina contra a gripe pode provocar alguns sintomas gripais, mas isso é muito raro.

Já ficou doente depois de levar a vacina da gripe? Pode acontecer, mas é raro

Diana Alves

Numa altura em que começam a surgir os primeiros casos de gripe no Luxemburgo, a Rádio Latina falou com o médico Joël Mossong, responsável pelo Serviço de Vigilância da Gripe do Laboratório Nacional de Saúde, para perceber o verdadeiro efeito da vacina.

Embora seja muito raro, é possível que a vacina cause alguns sintomas desagradáveis. Mesmo assim, o médico sublinha que o medicamento tem mais benefícios do que inconvenientes.

Joël Mossong diz que não é tarde demais para tomar a vacina, apesar de outubro e novembro serem os meses ideais para isso e da escassez atual do fármaco.

Segundo o responsável pelo Serviço de Vigilância da Gripe, ainda é cedo para prever a intensidade da estirpe deste ano. No entanto, o facto de a epidemia ter sido forte no ano passado pode significar que será menos intensa este ano.

Recorde-se que a vacina contra a gripe é particularmente importante para os grupos considerados de risco, isto é, as pessoas com mais de 65 anos, com doenças crónicas, diabetes, problemas renais ou patologias cardiovasculares.

O Conselho Superior das Doenças Infecciosas também recomenda a vacina às mulheres grávidas, em qualquer momento da gestação.