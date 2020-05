O anúncio foi feito pelo ministério dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo que num comunicado sublinha que o relaxamento dos controlos na fronteira com a Bélgica começou este sábado a partir das 7 horas.

Já é possível ir às compras e visitar familiares na Bélgica

As fronteiras com a Bélgica abriram este sábado de manhã, mas somente para ir às compras ou visitar familiares.

O ministro dos Negócios Estrangeiros saudou esta decisão do governo belga que permite a circulação das pessoas entre os dois países, apesar de ainda não ser uma abertura total das fronteiras, desejada pelo o Governo do Grão-Ducado.

Jean Asselborn sublinha que “na véspera de um fim-de-semana prolongado, isto permite às famílias de se verem, após tantas semanas de separação”.

Embora isto seja um primeiro passo, Asselborn acrescenta que “ o diálogo com as autoridades belgas continua, para que se possa levantar progressivamente as medidas restritivas que ainda continuam em vigor e assim permitir novamente a livre circulação das pessoas".

A Bélgica está em desconfinamento faseado desde dia 04 de maio.

Ontem foram reportadas 212 novas contaminações pelo coronavírus SARS-CoV-2, menos 45 do que na quinta-feira. Desde o início da pandemia, em fevereiro, já foram contaminadas 58.061 pessoas.

O número de mortes foi de 42 (face às 31 reportadas na quinta-feira), totalizando o país 9.430 óbitos devido à covid-19.



