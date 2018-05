Étienne Schneider, vice-primeiro-ministro e ministro da Economia esteve presente no arranque das obras do pavilhão do Luxemburgo da Expo 2020, no Dubai, no passado dia 29.

Já arrancou construção do pavilhão do Luxemburgo na Expo 2020

Étienne Schneider, vice-primeiro-ministro e ministro da Economia esteve presente no arranque das obras do pavilhão do Luxemburgo da Expo 2020, no Dubai, no passado dia 29.

O Grão-Ducado foi o primeiro país a confirmar a participação e também o primeiro a iniciar oficialmente a construção do seu pavilhão.

O pavilhão com o tema "Luxemburgo com recursos" terá uma arquitetura inspirada na fita de Möbius [um espaço topológico obtido pela colagem das duas extremidades de uma fita, após efetuar meia volta numa delas] de forma a refletir a modernidade, originalidade e capacidade do país se reinventar.

Na cerimónia, Étienne Schneider disse que o "Dubai é a primeira cidade árabe a ser palco de uma exposição mundial que acolhe mais de 25 milhões de visitantes" acrescentando que "a participação do Grão-Ducado, na Expo 2020, é uma oportunidade única para promover o Luxemburgo no panorama internacional e, em particular, no Médio Oriente" ao mesmo tempo "promove a qualidade de vida, inovação e desenvolvimento sustentável ".

Já Najeeb Mohammed Al-Ali agradeceu ao país por ter sido o primeiro a confirmar a sua presença na exposição.

A embaixadora do Luxemburgo nos Emirados Árabes Unidos, a luso-luxemburguesa Elisabeth Cardoso Jordão, e Maggy Nagel, comissária do pavilhão também marcaram presença.



Com o tema geral de "Conetar espíritos, construir o futuro", a Expo 2020 é a primeira exposição mundial a realizar-se no Médio Oriente.