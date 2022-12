A informação foi avançada pelo ministro do Trabalho numa resposta parlamentar ao Déi Lénk.

Trabalho

ITM usa tradutor online para resolver problemas de comunicação em inspeções

Diana ALVES A informação foi avançada pelo ministro do Trabalho numa resposta parlamentar ao Déi Lénk.

O partido Déi Lénk quis saber como é que, durante as suas inspeções, a ITM resolve eventuais problemas de comunicação, devido às línguas, com trabalhadores e empresas.

Assédio no trabalho pode vir a dar multas até 25 mil euros Um ano depois de ter sido entregue no Parlamento, o projeto de lei sobre o assédio moral parece continuar longe de agradar a todos.

Segundo o ministro da tutela, a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) não dispõe de tradutores nem recorre a tradutores externos. Perante problemas de comunicação por razões linguísticas, é para o tradutor online que os inspetores se viram.



A informação surge na resposta a uma questão parlamentar do partido de esquerda, que chamava a atenção para o facto de a comunicação entre a ITM e os trabalhadores e empresas numa das línguas oficiais do país ser por vezes “difícil ou mesmo impossível”.

Podem ser ouvidos testemunhos de outros trabalhadores

Para o Déi Lénk, esta realidade pode complicar a elaboração de um relatório “completo e verídico dos fatos e das potenciais infrações”, daí questionar o ministro se é prática corrente recorrer a uma tradução simultânea para a língua do trabalhador ou empregador em causa.

ITM e Ministério querem diminuir acidentes fatais em 20% Ministro salienta que em 2021 a ITM reportou três acidentes de trabalho mortais, enquanto a AAA deu conta de sete.

Mas, na resposta, o ministro do Trabalho, Georges Engel, faz saber que os agentes da ITM não se fazem acompanhar por tradutores aquando das inspeções. “Em caso de necessidade, para assegurar a exatidão dos seus relatórios, os agentes utilizam ferramentas digitais de tradução para comunicar com os trabalhadores e empregadores que não dominam uma das línguas oficiais do Grão-Ducado”, explica.

Engel adianta ainda que, se a situação assim o exigir, poderão ser ouvidos outros trabalhadores enquanto testemunhas.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.