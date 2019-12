O Ministério da Igualdade lançou a segunda campanha de sensibilização anual.

Susy MARTINS O Ministério da Igualdade lançou a segunda campanha de sensibilização anual.

A Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) recebeu 17 denúncias por assédio sexual, no ano passado.

O número foi revelado esta terça-feira pelo ministro do Trabalho, Dan Kersch, em resposta a uma questão parlamentar da deputada do Partido Cristão Social (CSV), Nancy Arendt.

Já em 2017, a ITM recebeu 12 pedidos de esclarecimentos e uma queixa por assédio sexual.

Segundo Dan Kersch, o Ministério da Igualdade lançou a segunda campanha de sensibilização anual, com o título “A violência dói, defende-te, há ajuda” (La violence fait mal, défends-toi, il y a de l’aide”). Foram já distribuídos panfletos em luxemburguês e francês e o site www.violence.lu foi atualizado.

O governante lembra que as vítimas podem esclarecer dúvidas no ‘site’ da Inspeção do Trabalho (www.itm.lu), como por exemplo as obrigações dos empregadores em caso de assédio sexual no local de trabalho.