Pandemia

Isolamento em caso de infeção por covid-19 é para manter no Luxemburgo

O Luxemburgo prevê manter o isolmanento obrigatório em caso de infeção covid-19, pelo menos até janeiro do próximo ano. Uma informação avançada pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, aos microfones da 100,7.

Alguns países já decidiram abolir esta medida, nomeadamente a Espanha e a Alemanha, no último caso a região da Renânia-Palatinado. No entanto, no entender da responsável pela pasta da Saúde, os números de novas infeções estão atualmente elevados no Grão-Ducado, para além de estarmos no inverno, altura propícia para contágios.

Casos de covid-19 aumentaram no Luxemburgo na última semana Também o número de reinfeções aumentou para 721, em comparação com as 622 registadas na semana anterior.

Paulette Lenet acrescenta que a célula de crise chegou à conclusão de que ainda é cedo para abolir o isolamento em caso de infeção à covid-19.

Recorde-se que atualmente quem estiver infetado tem de respeitar um isolamento de quatro dias.



