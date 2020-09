Tanto o desrespeito da quarentena como o do isolamento são punidos com multas que podem ir dos 25 aos 500 euros.

Isolamento de 10 dias também para quem já estava a cumprir medida antes da nova lei

Diana ALVES Tanto o desrespeito da quarentena como o do isolamento são punidos com multas que podem ir dos 25 aos 500 euros.

É um esclarecimento do Ministério da Saúde. O isolamento das pessoas que já estavam a cumprir a medida antes da entrada em vigor da nova ‘lei covid’ fica automaticamente reduzido a 10 dias.

A nova lei sobre as medidas de luta contra a pandemia da covid-19 entrou em vigor na quarta-feira, dia 23 de setembro, estipulando, entre outras regras, a redução do isolamento de 14 para 10 dias. Assim, as pessoas que já estavam em isolamento ficam imediatamente abrangidas pela nova lei. Isto é, mesmo que lhes tenha sido prescrito um isolamento de 14 dias, têm de cumprir apenas 10, sem que para isso tenha de ser passada uma nova receita médica.

O Ministério da Saúde indica que, em caso de dúvida, os interessados devem contactar a Helpline Santé (247-65533) ou enviar um e-mail para contact-covid@ms.etat.lu.

Note-se que a medida de isolamento é aplicada às pessoas com uma infeção confirmada pela covid-19, que devem permanecer isoladas no domicílio. Segundo as novas regras, o isolamento prescrito por um médico tem agora uma duração de 10 dias após o início dos sintomas. Já a quarentena é decretada a pessoas que tenham tido contactos próximos, mais de 15 minutos, com uma pessoa contaminada. Estas pessoas devem ficar em casa durante sete dias a partir do último contacto com o infetado. Nestes casos a Inspeção Sanitária emite uma baixa médica. Durante aquele período, todos os contactos desprotegidos devem ser evitados. Ao quinto dia, devem fazer o teste de diagnóstico à covid-19.

