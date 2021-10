A eurodeputada do Luxemburgo realça a luta feita de esforços que Felix Braz tem estado a travar na sua recuperação após o ataque cardíaco de 2019, num testemunho exclusivo da família Braz ao Contacto.

Caso Braz

Isabel Wiseler Lima elogia "grande força de vontade" de Braz e o apoio da família

A eurodeputada do Luxemburgo realça a luta feita de esforços que Felix Braz tem estado a travar na sua recuperação após o ataque cardíaco de 2019. É mais uma reação à reportagem onde o antigo vice-primeiro-ministro lusodescendente e a família contam num testemunho exclusivo como tem sido a vida nestes últimos dois anos após o problema de saúde que o afastou da vida política.

No testemunho, Isabel Wiseler Lima, eurodeputada portuguesa do Grão-Ducado diz sentir uma admiração imensa pela perseverança do antigo vice primeiro-ministo e ministro da Justiça. "Admiro muito, mesmo muito, os esforços do que foi e é capaz o Felix para voltar a um estado de saúde que lhe vai devolver a autonomia e espero também todas as suas capacidades físicas e intelectuais. É preciso uma grande força de vontade e ele tem-na."

Nesta batalha longa que o lusodescendente, de 55 anos, trava desde há dois anos, quando em agosto de 2019, sofreu uma grave paragem cardíaca que lhe mudou a vida, Isabel Wiseler Lima destaca ainda o importante papel que a mulher e os filhos de Felix Braz têm tido, sempre ao seu lado.

Braz "pode contar com o apoio incondicional da família, o que é inestimável", diz a eurodeputada. Isabel Wiseler Lima foi das primeiras a reagir ao Contacto aquando do acidente do antigo vice-primeiro-ministro."Sinto imenso, tenho muita consideração por ele e pela sua mulher. Tanto eu como o meu marido estamos muito preocupados. Pensamos muito nele, na esposa. Estamos com a família", declarou a 28 de agosto de 2019, seis dias após a paragem cardíaca de Félix Braz durante as férias na Bélgica e quando foi noticiado o estado grave em que se encontrava. "Espero que ele recupere rapidamente. É muito novo", vincou ao Contacto na altura.

Dois anos passados e contra todos os prognósticos médicos mais pessimistas Felix Braz continua a melhorar e a recuperar das sequelas deixadas pelo problema de saúde. Com paciência, grande força de vontade e o apoio da família, como conta a reportagem do Contacto.

