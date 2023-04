Irritado com questão parlamentar, ministro responde com 30 perguntas

Henri Kox tinha sido interpelado pelo deputado Mars Di Bartolomeo sobre a mudança de cidadãos luxemburgueses para as zonas fronteiriças.

O deputado Mars Di Bartolomeo (LSAP) perguntou ao ministro da Habitação Henri Kox (Déi Gréng) que razões têm os cidadãos luxemburgueses para se mudarem para a região fronteiriça e se o Ministério da Habitação dispõe de dados sobre este movimento.

Em resposta, o ministro referiu que não existem informações relativas a este fenómeno, exceto as do gabinete nacional de estatística (Statec).

Mars Di Bartolomeo foi à procura desses dados, mas não encontrou, já que o Statec só tem dados sobre os cidadãos residentes no Luxemburgo. O deputado dirigiu, então, uma segunda questão parlamentar ao ministro, em que lhe pergunta se não acha "que o fenómeno dos fluxos migratórios de cidadãos luxemburgueses para a região fronteiriça alemã, francesa e belga mereceria uma análise baseada em estatísticas que existam realmente".

A questão não parece ter agradado a Henri Kox. Em vez de responder, o governante reagiu com dezenas de perguntas. "Certamente, o fenómeno merece uma análise mais aprofundada, como é o caso de muitos outros tópicos relacionados com a habitação", retorquiu, antes de enumerar uma lista "não exaustiva" de mais de 30 contra-perguntas, mais perguntas intermédias.

Inquirido pelo Luxemburger Wort, Mars Di Bartolomeo comentou: "O ministro parece ter muitas perguntas. Seria uma honra para mim ajudá-lo a encontrar respostas para elas", ironizou o deputado do LSAP.

Uma polémica semelhante aconteceu com o ministro de Estado Xavier Bettel (DP), que não forneceu as informações solicitadas pelo deputado Sven Clement (Partido Pirata) uma pergunta sobre a evolução dos altos funcionários públicos desde a mudança de governo em 2013. Em vez disso, Bettel disse-lhe apenas que essas informações são públicas e que o deputado poderia procurá-las.

A resposta do ministro Henri Kox

"As muitas e variadas razões pelas quais os cidadãos luxemburgueses escolhem viver nas regiões fronteiriças alemãs, francesas e belgas merecem certamente uma análise mais aprofundada.

Este é também o caso de outras questões relacionadas com a habitação, das quais gostaria de elaborar aqui uma lista não exaustiva:

- Como podemos assegurar que o setor imobiliário privado desenvolve mais habitações que satisfaçam a capacidade de financiamento das famílias de rendimento médio no Luxemburgo?

- Qual o impacto do arrendamento de terrenos na evolução dos preços imobiliários no Luxemburgo ao longo dos últimos vinte anos?

- Qual é a evolução das caraterísticas socioeconómicas dos compradores de primeiras casas no Luxemburgo ao longo dos últimos 20 anos?

- Como pode ser minimizado o impacto do desenvolvimento de novas habitações no aquecimento global?

- Como podemos garantir que a vida em sociedade em zonas urbanas densamente povoadas?

- Qual é a superfície habitável per capita de acordo com as regiões e a idade ou categorias socioeconómicas no Luxemburgo? Como é que estas médias se comparam com as médias dos países vizinhos?

- Qual é a superfície habitável per capita útil e necessária para enfrentar os desafios do desenvolvimento sustentável?

- Como é imaginada a habitação acessível preferida pelos jovens, os maiores de 60 anos, as famílias? Como evoluiu esse imaginário desde os anos 80? Será que o parque habitacional do país lhe corresponde?

- Como se pode mobilizar os potenciais residentes para utilizar melhor a superfície habitável disponível no Luxemburgo, reforçando ao mesmo tempo a resiliência económica das famílias?

- Que impacto tem um imposto sobre a mobilização do potencial fundiário na vontade dos proprietários de desenvolverem a sua reserva de terrenos para habitação? Qual é a correlação entre o nível da taxa do imposto e o desenvolvimento da habitação?

- Como podemos assegurar que a taxa de mobilização de terrenos para a promoção imobiliária não tem um impacto negativo na evolução dos preços, assegurando simultaneamente o desenvolvimento residencial em conformidade com o PDAT (sigla em francês para Plano Diretor de Desenvolvimento do Território)?

- Que impacto tem um imposto sobre casas não ocupadas na vontade dos proprietários de arrendarem as suas casas? Qual seria o impacto de uma maior oferta de gestão de arrendamento social na mobilização de casas não ocupadas?

- Como podemos avaliar o impacto do dinheiro em circulação na evolução dos preços das casas na Europa?

- Porque é que os potenciais beneficiários dos subsídios ao arrendamento não beneficiam mais dos subsídios ao arrendamento colocados em prática pelo governo?

- Qual é a taxa de utilização de outros apoios individuais à habitação própria?

- Como podem ser avaliados com maior precisão os custos de implementação da gestão social do arrendamento para o seu ator?

- Como melhorar a produtividade do setor da construção quando este se encontra em constante declínio? Como assegurar que o setor da construção se torne um precursor na utilização de materiais renováveis?

- Como promover a economia circular na construção?

- Como assegurar que os políticos locais estejam mais abertos ao desenvolvimento de habitações acessíveis nos seus municípios, especialmente em antigas zonas de resíduos industriais?

- Como definir a mistura social? Existe uma "mistura social saudável"?

- Existem critérios de mistura social a implementar a nível do desenvolvimento urbano?

- Quais são os fatores psicológicos, económicos, sociais e culturais que tornam as famílias de baixos rendimentos vulneráveis?

- Quais são os fatores psicológicos, económicos, sociais e culturais que tornam os agregados familiares de elevados rendimentos vulneráveis?

- Quais são as relações entre a diversidade dos habitantes de uma residência e a resiliência da vida em sociedade?

- Que tipo de apoio é necessário e útil para assegurar que uma comunidade residencial com um elevado nível de diversidade económica, social e cultural possa viver em conjunto com sucesso?

- Que impacto tem a mistura escolar na boa vida comunitária de um bairro?

- Qual é a definição de "gentrificação"? Em que bairros das principais cidades luxemburguesas está a ocorrer a "gentrificação"?

- Como se pode conseguir a transição energética na habitação nos bairros da classe trabalhadora? Como identificar os bairros da classe trabalhadora no Luxemburgo?

- Que melhorias são necessárias para tornar o sistema de comissões de arrendamento um órgão de mediação eficaz perante o Juiz de Paz?

- Qual é a evolução da dimensão das empresas ativas no desenvolvimento da habitação?