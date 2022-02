Irmãos Thill já conseguiram sair da Ucrânia e chegam amanhã ao Luxemburgo

Também o luxemburguês Mahmutovic aterra amanhã no Findel. Os três futebolistas fugiram de carro da Ucrânia. "Estou feliz e aliviado", diz o irmão Sébastien Thill ao Contacto.

Paula SANTOS FERREIRA Também o luxemburguês Mahmutovic aterra amanhã no Findel. Os três futebolistas fugiram de carro da Ucrânia. "Estou feliz e aliviado", diz o irmão Sébastien Thill ao Contacto.

Depois de dois dias a conduzir um automóvel emprestado, por estradas desconhecidas da Ucrânia e no meio de uma guerra, os futebolistas luxemburgueses Olivier e Vicent Thill chegaram ao final da manhã de ontem à fronteira com a Hungria. Cansados, mas felizes, os dois irmãos, passaram para o lado húngaro e finalmente sentiram-se em segurança.

Dali seguiram viagem em direção a Bucareste, onde amanhã vão entrar num avião com destino ao Luxemburgo. Amanhã, domingo, estão em casa. Sãos e salvos e junto dos pais e restante família.



Exceto do irmão Sébastien Thill, também jogador de futebol, que continua na Moldávia, ainda sem ter decidido se regressa também ao Luxemburgo.

Contudo, Sébastien Thill esteve sempre em contacto com os irmãos e foi com igual alegria que recebeu a notícia de que Olivier e Vicente tinham deixado a Ucrânia, como confessou ao Contacto.

"Um grande alívio"

“Fiquei feliz e senti um grande alívio”, disse o jogador do Sheriff Tiraspol, da Moldávia. Os seus pais, no Luxemburgo, sentiram igual emoção, depois de dias de tão grande receio e ansiedade.

Os seus dois irmãos, Olivier, de 25 anos, e Vicent, de 22 anos, jogavam no clube Vorskla Poltava. Com a invasão russa eles e outros colegas refugiaram-se num hotel na região de Poltava.

Na quinta-feira à noite iniciaram a viagem com um carro emprestado pelo clube e aventuraram-se pelas estradas da Ucrânia. Conseguiram sair em segurança. Além do irmão e família, também Erny Decker, chefe de pessoal da Federação luxemburguesa de Futebol tem estado em contacto com os dois jogadores.

A par com os irmãos Thill, Enes Mahmutovic é o outro luxemburguês que jogava na liga ucraniana, no clube FC Lviv. Também ele se fez à estrada, tendo viajado até à fronteira com a Polónia, estando na Croácia. Erny Decker tem igualmente mantido contacto com este futebolista e a preparar o regresso ao Grão-Ducado.

Domingo, os três futebolistas vão ser repatriados para o Luxemburgo.

