No Luxemburgo, 70% dos empregados sentem-se muito satisfeitos com os seus trabalhos e 63% até tratam de assuntos profissionais nas folgas, revela um relatório da Randstad.

Ir trabalhar nas férias? 64% dos trabalhadores diz que aceita bem ir

Os trabalhadores do Luxemburgo são felizes nos seus trabalhos. Pelo menos, 75% não estão à procura de outro emprego e 87% estão no mesmo local desde há seis meses.



O perfil do trabalhador do Grão-Ducado é traçado no ‘Global Report Randstad workmonitor 2019’ que revela o ‘Equilíbrio entre vida profissional e familiar perspectivas económicas e financeiras para 2020’. O relatório retrata também os trabalhadores de mais 33 países do mundo, desde europeus, passando por EUA, Austrália, ou Japão.

Segundo a sondagem realizada por esta empresa, o trabalho no Luxemburgo gera grande satisfação, assim o revelam 70% dos inquiridos, enquanto 21% se diz nem contente, nem descontente.

Nas folgas e a trabalhar

O facto de estarem satisfeitos com os seus empregos e local de trabalho faz com a maioria aceite tratar de assuntos fora do horário profissional e diga que não se sente pressionado pelas empresas a fazê-lo.

Apenas 24% revelam sentir essa pressão, facto que faz com que o Grão-Ducado surja em último lugar da tabela dos 34 países do relatório, onde os trabalhadores se sentem menos forçados a atender os empregadores quando não estão a trabalhar.

Por outro lado, 52% respondem imediatamente a emails ou mensagens relacionadas com trabalho nos seus tempos livres e 63% fazem-no não logo, mas em tempo conveniente.

Entre os inquiridos 63% afirmam gostar de manter-se atualizado sobre as suas áreas profissionais pelo que não se importa de tratar de assuntos nos períodos de descanso. Percentagem que coloca o Luxemburgo em quarto lugar neste ranking da Randstad.

Assuntos pessoais no trabalho

64% dos trabalhadores do Grão-Ducado garante mesmo que aceita facilmente ir trabalhar nas suas férias se for preciso.

Por outro lado, 75% dos trabalhadores confessa que trata de assuntos pessoais durante as horas de expediente, sendo o Luxemburgo o 7º país com uma percentagem mais elevada deste hábito entre a população ativa.

O relatório apresenta também as perspetivas económicas e financeiras dos trabalhadores para 2020 e as dos residentes no Luxemburgo são otimistas.

Bónus e aumentos

Mais de metade, 67% dos empregados no país esperam que a sua empresa tenha uma melhor performance em 2020 do que no ano passado.

O Luxemburgo aparece em 3º lugar no ranking com 71% dos seus trabalhadores a acreditar que a situação económica do país irá melhorar neste ano que agora começou. Apenas China e Índia com 89% se encontram à frente.



Perante as expectativas de melhorias mais de metade da população ativa, 55% esperam receber um bónus financeiro no final do ano fiscal e 50% espera ter um aumento salarial.

Este é o quarto estudo de 2019 sobre a confiança no trabalho realizado pela Randstad e foi realizado junto de trabalhadores entre os 18 e os 65 anos que trabalham no mínimo 24 horas por semana, por conta de outrem. Em cada país realizaram-se mais de 400 entrevistas. Os inquéritos foram realizados entre os dias 22 outubro e 6 de novembro de 2019.

