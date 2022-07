Pelas 11h00 deste sábado, os dois parques de Lultzhausen e Insenborn já estavam completos, devido à grande afluência ao lago. As estradas para estas localidades foram encerradas, avisou a polícia.

Calor

Ir ao Lago Haute-Sûre? Há confusão, estradas encerradas e parques lotados

Redação Pelas 11h00 deste sábado, os dois parques de Lultzhausen e Insenborn já estavam completos, devido à grande afluência ao lago. As estradas para estas localidades foram encerradas, avisou a polícia.

Foram muitos os residentes que esta manhã quiseram dar uns mergulhos e refrescar-se do calor no Lago de Haute-Sûre.

Resultado. Desde as 11h00 de sábado que os dois parques de estacionamento de Lultzhausen e Insenborn ficaram completamente lotados.

Lago Haute-Sûre. O que fazer para evitar a multidão este fim de semana As altas temperaturas de hoje e amanhã convidam a banhos. Vai haver reforço policial no lago. Polícia emite recomendações.

A polícia informou também que tinha encerrado ao trânsito as estradas de acesso estas duas localidades.

A alternativa agora é utilizar o estacionamento gratuito "Am Kéilert", recomenda a polícia, lembrando ainda que amanhã, domingo, a via de acesso a à cidade de Lultzhausen estará completamente fechada ao tráfego devido a uma manifestação.

Amanhã as previsões continuam a ser de um dia de calor, com as temperaturas máximas a atingir os 27 graus.

Durante este fim-de-semana o controlo policial no Lago Haute-Sûre está reforçado.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.