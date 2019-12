O luxemburguês atropelou a ex-mulher e o filho, de dois anos, a 2 de janeiro. Calvin não sobreviveu. Peritos realizaram mais de 10 relatórios. MP diz que nos próximos meses inquérito estará concluído.

Investigação sobre pai que matou filho em Wiltz ainda não está concluida

O luxemburguês atropelou a ex-mulher e o filho, de dois anos, a 2 de janeiro. Calvin não sobreviveu. Peritos realizaram mais de 10 relatórios. MP diz que nos próximos meses inquérito estará concluído.

O pequeno Calvin, de dois anos, morreu a 2 de janeiro, atropelado pelo próprio pai que de propósito conduziu o seu Citroen em direção a um grupo de peões no passeio, onde estava o menino e a sua mãe. E o luxemburguês de 47 anos, saberia que a sua ex-mulher e o filho se encontravam ali.

A tragédia aconteceu na rua Grande-Duchesse, em Wiltz, após as 15h e além dos familiares, o homem ainda atropelou uma mulher de 24 anos que caminhava com o seu bebé de 10 meses num carrinho e um homem de 47 anos. Todos ficaram feridos na colisão do automóvel.

A ex-mulher do condutor ficou gravemente ferida. Todos se salvaram. Excepto o pequeno Calvin que faleceu nesse mesmo dia, não sobrevivendo aos ferimentos causados pelo atropelamento do seu pai.

Foto: Polizei

Nessa noite, o procurador declarou que tudo apontava para um drama familiar, um conflito conjugal. O pai de Calvin está desde então detido preventivamente, acusado de assassinato e agressão agravada. Ambos os crimes podem ser sentenciados com prisão perpétua.

Investigação ainda em curso

A morte de Calvin já aconteceu quase há um ano, mas a investigação deste caso ainda está a decorrer, como informou esta sexta-feira o Ministério Público de Diekirch, em comunicado.

No entanto, como acrescenta “deverá ser possível encerrar a investigação judicial nos próximos meses”.

“No contexto desta investigação judicial, mais de uma dezena de relatórios de peritos foram ordenados pelo juiz de instrução, um dos quais ainda está em curso”, lê-se no comunicado. Falta terminar este relatório para que o processo fique concluído. E se possa marcar o julgamento.

Roland Arendt

O Ministério Público da Diekirch acusou este luxemburguês de assassinato, e não de morte, de agressão agravada e não de agressão resultando em morte. Isto porque a acusação de assassinato e de agressão agravada são mais graves. A nível jurídico, o assassinato, ao contrário da morte, é cometido com uma circunstância agravante: a premeditação. E a agressão agravada prevê deliberação, intenção. Os dois casos podem conduzir a penas máximas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.